Кабмін визначився з контролем карантину через додаток

Кабінет міністрів визначився з порядком електронного контролю за дотриманням карантину в Україні через мобільний додаток. Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.

Згідно з постановою, контроль через мобільний додаток буде одним із видів контролю за перебуванням українців на самоізоляції.

Такий контроль буде проводитися за допомогою перевірки відповідності селфі еталонному фото, зробленому під час установки програми, і геолокаціі мобільного телефону в момент фотографування.

Після установки мобільного додатку в випадкові проміжки часу людина буде отримувати push-повідомлення, після чого протягом 15 хвилин через додаток необхідно зробити селфі .

При цьому, якщо будуть проблеми з геолокацією або фото, у разі відсутності зв'язку з додатком до органів поліції направлять повідомлення про порушення самоізоляції.

"Відправка повідомлення є підставою для подальшого здійснення органами Національної поліції, Національної гвардії контролю за дотриманням зобов'язання самоізоляції. Відправлення повідомлення до органів Національної поліції не може бути окремою підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше було опубліковано постанову про продовження карантину до 11 травня. Крім того, цей документ дозволяє перевозити в громадському транспорті донорів крові.