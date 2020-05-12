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У МВС пояснили, чому у травні не запрацювала відеофіксація порушень ПДР

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 10:38
У МВС пояснили, чому у травні не запрацювала відеофіксація порушень ПДР
Фото: Антон Геращенко (facebook.com/anton.gerashchenko)

Старт роботи системи перенесли на перше червня

Відеофіксація порушень правил дорожнього руху не запрацювала у травні через спалах коронавірусу в Україні. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, система потребувала роботи поліграфкомбінату "Україна", а там трапився спалах COVID-19.

"Відклали ми через коронавірус, через карантин. Тому що ця система потребувала роботи поліграфкомбінату "Україна", де планувався друк листів щастя так званих. Але комбінат "Україна" не працював, там був спалах коронавірусної інфекції. Тому перенесли це на перше червня", - зазначив Геращенко.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ перенесло запуск системи автоматичної фото-та відеофіксації дорожнього руху у зв'язку з карантином. Зазначалося, що запуск системи відеофіксації планувався на 1 травня, проте обмеження, введені у зв'язку з карантином, впливають на роботу певних підрозділів поліції та інших організацій, задіяних у процесі роботи системи.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня у міністерстві допускали, що можуть відкласти запуск системи автоматичної фіксації порушення на дорогах.

Теги Новини України Антон ГеращенкоПДДкарантин
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