В Україні визначили умови роботи в годину пік на період карантину

Кабінет міністрів визначив умови роботи органів влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності у годину пік на період карантину. Рекомендації покликані зменшити скупчення людей у громадському транспорті.

Відповідна постанова Кабміну №500 була оприлюднена в п'ятницю, 19 червня.

Згідно з документом, на період карантину рекомендується забезпечити гнучкий режим робочого дня, який передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників. По можливості, організувати роботу на дому.

Також рекомендується встановити початок роботи о 10 або більше пізніше час суб'єктам таких видів економічної діяльності:

оптова і роздрібна торгівля;

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

поштова та кур'єрська діяльність;

тимчасове розміщення та організація харчування;

страхова діяльність;

освіта;

надання соціальної допомоги;

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Київській міській, обласним і районним державним адміністраціям рекомендували розробити графіки роботи підприємств, установ і організацій з різним початком і закінченням часу роботи залежно від територіального розташування, сфери діяльності та специфіки діяльності.

Органи місцевого самоврядування мають розробити маршрути руху громадського транспорту з урахуванням нових графіків роботи.

Нагадаємо, 17 червня Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні до 31 липня.

Уряд запровадив нові критерії оцінки готовності регіонів до ослаблення карантину, згідно з яким 22 червня можливе посилення обмежень.