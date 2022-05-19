Уряд визначив порядок лікування українських військових за кордоном
Кабінет міністрів вніс зміни до постанови "Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон". Рішенням дозволено направляти на лікування за кордон військових, які брали участь в бойових діях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 13 травня 2022 р. № 593.
Постановою визначено, що на лікування за кордон можуть відправляти військовослужбовців, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів.
"Порядок надання військовослужбовцям… медичної допомоги або проведення медико-психологічної реабілітації в іноземних закладах охорони здоров’я визначається законодавством держав, в яких вони перебувають на лікування", - йдеться в документі.
Раніше в Міноборони повідомляли, що в Україні понад 80% захисників, які були поранені та пройшли лікування, повертаються на фронт. Це стало можливим завдяки зусиллям військових медиків.
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