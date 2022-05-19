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Уряд визначив порядок лікування українських військових за кордоном

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Україна, Четвер 19 травня 2022 08:57
Уряд визначив порядок лікування українських військових за кордоном Фото: уряд ухвалив рішення про лікування військових за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови "Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон". Рішенням дозволено направляти на лікування за кордон військових, які брали участь в бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 13 травня 2022 р. № 593.

Постановою визначено, що на лікування за кордон можуть відправляти військовослужбовців, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів.

"Порядок надання військовослужбовцям… медичної допомоги або проведення медико-психологічної реабілітації в іноземних закладах охорони здоров’я визначається законодавством держав, в яких вони перебувають на лікування", - йдеться в документі.

Раніше в Міноборони повідомляли, що в Україні понад 80% захисників, які були поранені та пройшли лікування, повертаються на фронт. Це стало можливим завдяки зусиллям військових медиків.

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Кабінет Міністрів України
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