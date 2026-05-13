Кабмин обновил набсоветы "Укрэнерго" и "Оператора ГТС": что известно о новых специалистах

Кабинет Министров Украины утвердил новых представителей государства в наблюдательных советах стратегических энергетических предприятий - НЭК "Укрэнерго" и ООО "Оператор ГТС Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.
В правительстве объявили, что в наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" вошли:
Представителем государства в наблюдательном совете ООО "Оператор ГТС Украины" стал Антон Бендик, который специализируется на антикризисном управлении и финансовом менеджменте.
Конкурс проводил Номинационный комитет под эгидой Минэкономики при участии представителей Минфина, Минэнерго и международных партнеров, в частности ЕБРР, IFC, Представительства ЕС и Бизнес-омбудсмена.
Ранее, 24 апреля, правительство также избрало представителей государства в наблюдательный совет ЧАО "Укргидроэнерго" - ими стали Виталий Петрук и Эдуард Денисов.
Напомним, что вопрос финансовой стабильности энергетического сектора является одним из ключевых для успешного прохождения отопительного сезона.
Правительство уже длительное время работает над комплексными механизмами для разблокирования расчетов и уменьшения накопленных долгов, поскольку хроническое отсутствие ликвидности у государственных энергокомпаний критически ограничивает их возможности финансировать необходимые ремонты и подготовку инфраструктуры к зимним нагрузкам.
Параллельно с этим ключевые игроки рынка принимают меры для адаптации к сложным экономическим условиям. В частности, НЭК "Укрэнерго" инициировала перед НКРЭКУ пересмотр тарифов на передачу электроэнергии и диспетчерское управление, обосновывая это необходимостью учесть актуальный валютный курс и изменения в объемах передачи энергии.
Дополнительным шагом в системе антикризисных решений стало решение регулятора о повышении предельных цен ("прайс-кепов") на рынке электроэнергии, вступившее в силу с 1 мая, чтобы стимулировать импорт энергоресурсов в условиях дефицита генерации.
Все эти шаги - от кадрового обновления наблюдательных советов энергопредприятий до регуляторных изменений в ценообразовании - являются частью единой стратегии Кабмина, направленной на укрепление энергетической безопасности государства и обеспечение надежности электроснабжения для потребителей.