Кабмін схвалив законопроект про позасудове вирішення суперечок

Кабінет міністрів схвалив законопроект "Про медіацію", який передбачає позасудове вирішення суперечок через спеціального посередника - медіатора. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Гончарук, який присутній на закритому засіданні уряду, процедура медіації значно скоротить час і вартість судових процедур для людей та бізнесу, особливо малого та середнього.

Згідно з проектом закону, який є у розпорядженні РБК-Україна, медіація - добровільна, позасудова, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів.

Законопроект також визначає, що медіатор - незалежна, нейтральна, неупереджена фізична особа, яка проводить медіацію і не мас повноважень щодо прийняття рішення по суті конфлікту (спору).

Нагадаємо, законопроект "Про медіацію" вже розглядався у Верховній раді, однак парламент восьмого скликання в лютому 2019 року провалив ухвалення закону.

Відзначимо, в грудні 2016 року Павло Петренко, який займав посаду міністра юстиції, під час зустрічі зі студентами прогнозував, що інститут медіації з'явиться в Україні в 2017 році.