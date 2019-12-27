Кабмин одобрил законопроект о внесудебном решении споров

Кабинет министров одобрил законопроект "О медиации", который предусматривает внесудебное решение споров с помощью специального посредника - медиатора. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил Гончарук, который присутствовует на закрытом заседании правительства, процедура медиации значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего.

Согласно проекту закона, который есть в распоряжении РБК-Украина, медиация - добровольная, внесудебная, конфиденциальная, структурированная процедура, во время которой стороні с помощью медиатора (медиаторов) пытаются урегулировать конфликт (спор) путем переговоров.

Законопроект также определяет, что медиатор - независимое, нейтральное беспристрастное физическое лицо, проводящее медиацию, которое не имеет полномочий по принятию решения по сути конфликта (спора).

Напомним, законопроект "О медиации" уже рассматривался в Верховной раде, однако парламент восьмого созыва в феврале 2019 года провалил принятие закона.

Отметим, в декабре 2016 года Павел Петренко, который занимал должность министра юстиции, во время встречи со студентами прогнозировал, что институт медиации появится в Украине в 2017 году.