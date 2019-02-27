Рада завтра проголосує закон про медіацію

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сьогодні нардепи розглянули майже 250 з 396 поправок до закону до другого читання

Верховна рада України в четвер, 28 лютого, проголосує за законопроект №3665 "Про медіацію" у другому читанні, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у ході сьогоднішнього засідання нардепи розглянули 246 поправок до другого читання документа. Відзначимо, що всього в законі 396 поправок.

Документ, зокрема, визначає правові основи надання послуг медіації на професійній основі, поширення практики мирного вирішення спорів несудовими методами з метою розвантаження судів і забезпечення збалансованих взаємовідносин між інститутом медіації та судовою системою.

Так, проект закону дає визначення термінів "медіація" і "медіатор", визначає основні принципи медіації, правові основи проведення процедури медіації, умови отримання статусу медіатора, особливості проведення процедури медіації під час судового або третейського розгляду, механізми контролю за якістю надання послуг медіації, і принципи державної політики в сфері медіації.

Законопроект також надає гарантії збереження доступу до суду громадянам, які будуть вдаватися до медіації, і вводить такі обмеження: засоби і методи проведення медіації, які вибирає медіатор, не повинні суперечити чинному законодавству України; угода за результатами медіації не повинна містити положень, які суперечать законодавству України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, і іншим вимогам законодавства.

У відносинах інституту медіації та судової системи законопроект виходить із принципу органічного "вбудовування" медіації в існуючу правову систему. За законопроектом інститут медіації доповнює (а не змінює) чинні правові інститути, такі як мирову угоду в цивільному та господарському процесах, примирення в адміністративному судочинстві та кримінальному процесі, тощо. Таким чином, проект закону вводить модель добровільної присудової медіації, де суд має право рекомендувати медіацію сторонам, а сторони можуть відмовитися від цього.

Нагадаємо, в листопаді 2016 року Рада підтримала за основу законопроект №3665 "Про медіацію". За документ проголосували 238 парламентарів.

Як писало РБК-Україна пізніше, в грудні 2016 року міністр юстиції Павло Петренко під час зустрічі зі студентами прогнозував, що інститут медіації з'явиться в Україні в 2017 році.