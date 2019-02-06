Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня

З березня розпочнеться виплата субсидій готівкою

Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Принятым решением предлагается с марта 2019 года внедрить механизм предоставления жилищных субсидий населению в наличной форме. Предполагается, что данная инициатива будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги. Также предполагается усиление социальной поддержки наименее защищенных категорий.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в середине января министр социальной политики Андрей Рева в интервью РБК-Украина заявил, что украинцы уже с марта будут получать жилищные субсидии наличными деньгами.

"Это делается для того, чтобы к маю понимать, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный - в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать", - пояснил он.

Позже он заявил, что субсидия будет выплачиваться одновременно с пенсией.

"Субсидия в результате всех этих изменений становится социальной выплатой. Она платится месяц в месяц, день в день. Таким образом, с 1 марта период выплаты синхронизируется с периодом выплаты пенсий и, соответственно, люди будут получать эти средства одновременно с пенсией", - заявил министр.

Отметим, РБК-Украина писало, что в команде действующего президента Петра Порошенко сомневаются в старте выплаты субсидий до выборов 31 марта 2019 года.