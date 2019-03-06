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Кабмін схвалив створення Нацради з питань раннього втручання

Новини » Суспільство    06.03.2019 - 13:52
Кабмін схвалив створення Нацради з питань раннього втручання
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

В Україні впроваджують послугу раннього втручання

Кабінет міністрів України схвалив рішення про створення Національної ради з питань раннього втручання. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, що ця рада буде тимчасовим консультативним органом Кабінету міністрів. Його створюють для підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики з питань впровадження і розвитку в Україні послуги раннього втручання. Дана послуга спрямована на захист дітей раннього віку з порушеннями розвитку чи ризиком виникнення таких порушень, а також на підтримку батьків і забезпечення інтересів дитини.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що в державному бюджеті закладено достатньо ресурсів для створення та обладнання майже 700 инклюзивно-ресурсних центрів, що має повністю задовольнити потребу України в таких закладах.

Зазначимо, в грудні 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що з початку навчального року в Україні кількість дітей в інклюзивних школах зросла на 60%.

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