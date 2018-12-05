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В Україні за рік кількість дітей в інклюзивних школах зросла на 60%

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 13:32
В Україні за рік кількість дітей в інклюзивних школах зросла на 60%
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

До 8 тисяч дітей отримали нові можливості в інклюзивних школах

За навчальний рік в Україні кількість дітей в інклюзивних школах зросла на 60%. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за один навчальний рік кількість дітей в таких закладах зросла на 60%.

"Близько 7-8 тисяч дітей отримали нові можливості. Раніше вони були обмежені в доступі до якісної освіти", - зазначив Гройсман.

В Україні за рік кількість дітей в інклюзивних школах зросла на 60%

Нагадаємо, у вересні Верховна рада схвалила закон про розвиток інклюзії на різних рівнях освіти. Документ встановлює, що навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами здійснюються за рахунок освітніх субвенцій, державного і місцевих бюджетів та інших джерел.

Зазначимо, у жовтні уряд зняв обмеження щодо вибору способу реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем. До цього вибір технології реабілітації дітей із ДЦП був обмежений використанням "високоефективної інноваційної медичної технології". Своїм рішенням Кабмін вилучив це формулювання з порядку використання коштів на реабілітацію.

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