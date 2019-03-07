Кабмін схвалив санкційний список спостерігачів на "виборах" у Криму

Санкції за "вибори" в Криму введуть проти спостерігачів з 13 країн

Кабинет министров Украины на заседании 6 марта одобрил санкционный список наблюдателей на выборах президента России в оккупированном Крыму. Об этом в Twitter сообщил министр по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

По его словам, Кабмин принял решения для противодействия легитимизации оккупанта в украинском Крыму.

"Мы подготовили санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были "наблюдателями" на незаконно проведенных выборах президента РФ в Крыму", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко и заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл обсудили усиление международных санкций против Российской Федерации.

Отметим, накануне послы Евросоюза согласовали санкции против восьми россиян за атаку в Керченском проливе, в результате которой российская сторона захватила 24 моряков. Кроме того, на следующей неделе будут продлены на шесть месяцев санкции против 163 физических лиц и 44 предприятий. Эти санкции были введены в связи с оккупацией Россией Крыма.