Кабмін схвалив санкційний список спостерігачів на "виборах" у Криму

Фото: Вадим Черниш розповів про санкції через вибори в Криму (УНІАН)

Санкції за "вибори" в Криму введуть проти спостерігачів з 13 країн

Кабінет міністрів України на засіданні 6 березня ухвалив санкційний список спостерігачів на виборах президента Росії в окупованому Криму. Про це у Twitter повідомив міністр з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

За його словами, Кабмін ухвалив рішення для протидії легітимізації окупанта в українському Криму.

"Ми підготували санкційний список, куди потрапили громадяни 13 країн, які були "спостерігачами" на незаконно проведених виборах президента РФ в Криму", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко та заступник держсекретаря США Девід Гейл обговорили посилення міжнародних санкцій проти Російської Федерації.

Відзначимо, напередодні посли Євросоюзу погодили санкції проти восьми росіян за атаку в Керченській протоці, в результаті якої російська сторона захопила 24 моряків. Крім того, наступного тижня буде продовжено на шість місяців санкції проти 163 фізичних осіб та 44 підприємств. Ці санкції були введені у зв'язку з окупацією Росією Криму.