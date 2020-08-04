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В Україні можуть затвердити новий Статут з охорони Нацгвардією ядерних установок

Україна, Вівторок 04 серпня 2020 10:38
В Україні можуть затвердити новий Статут з охорони Нацгвардією ядерних установок
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабмін вніс до парламенту відповідний законопроект

В Україні можуть затвердити новий Статут з охорони Національною гвардією ядерних установок. Кабінет міністрів вніс до Верховної ради відповідний проект закону №3947.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроект "Про Статут з охорони Національною гвардією України ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів" розробили на виконання однієї з норм закону "Про Національну гвардію".

Документ визначає організацію і порядок несення військової служби з охорони НГУ ядерних установок, ядерних матеріалів тощо, а також права й обов’язки військовослужбовців Нацгвардії, яких залучають для несення такої служби.

"На сьогодні законопроєкт не втратив своєї актуальності та потребує невідкладного розгляду і прийняття Верховною радою України дев’ятого скликання", - підкреслюють у Кабміні.

Нагадаємо, в Україні можуть з'явитися експерти з радіаційного захисту, які будуть консультувати органи влади: КМУ подав до Ради відповідний проект закону №3869.

Як писало РБК-Україна, у травні ВР схвалила в другому читанні законопроект №2372, який спрямований на уникнення послаблення держрегулювання безпеки використання ядерної енергії.

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