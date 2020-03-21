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Кабмін схвалив продовження контракту з Коболєвим

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Контракт з Коболєвим продовжили на чотири роки

Кабінет міністрів схвалив продовження контракту з Андрієм Коболєвим - головою правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Кабміну.

Контракт з Коболєвим було продовжено на 4 роки.

"Погодитися з пропозицією наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" щодо продовження строку повноважень голови правління акціонерного товариства Коболєва з 23 березня 2020 р. по 22 березня 2024 року", - йдеться в рішенні уряду.

Нагадаємо, цього року мав пройти відкритий конкурс на голову правління "Нафтогазу". У березні 2019 року конкурс перенесли після того, як наглядова рада погодилася вдвічі урізати зарплату Коболєву. Тоді ж уряд Володимира Гройсмана ставив завдання перед НАК наростити видобуток українського газу до 18 млрд кубометрів на рік, продовжити транзитний контракт з Російською Федерацією і забезпечити відокремлення української газотранспортної системи.

У минулому році загострився конфлікт між тодішнім головою уряду і Андрієм Коболєвим. Термін дії його контракту і наглядової ради закінчувався 22 березня 2019 року. Наглядова рада пропонувала продовжити контракт на тих же умовах, однак Гройсмана не влаштовувала висока зарплата.

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