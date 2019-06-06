Кабмін розблокував платежі розробникам ПО для нового ринку електроенергії

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Спільними зусиллями "Укренерго", Міністерства фінансів та НКРЕКП розблоковано платежі

Консорціум підрядників (IP Systems Zrt, Smart Technologiesта Siemens AG) отримав більшу частину боргу (1,430 млн доларів) за розробку програмного забезпечення для нового ринку електричної енергії. Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

Як зазначили в прес-службі, платежі надійшли розробникам платформи Market Management System (MMS).

В "Укренерго" нагадали, що контракт на постачання ПЗ для балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг - платформи MMS було укладено в липні 2018 року за результатами міжнародного тендеру. Загальна сума контракту склала 8 млн доларів. Проект фінансується в межах співпраці ДП "НЕК "Укренерго" зі Світовим банком та Фондом чистих технологій.

Однак після переходу "Укренерго" в підпорядкування до Міністерства фінансів, Міненерговугілля відмовилося погоджувати платежі за цим контрактом, тому наприкінці травня 2019 року сума боргу сягнула 2 млн доларів. Щоб розблокувати платежі Кабінет міністрів за сприяння Міністерства фінансів ухвалив зміни до Постанови КМУ №70 від 27.01.2016 р., що дозволили призначити "Укренерго" замість Міненерговугілля розпорядником кредитних коштів Світового банку. Після цього були підписані додаткові (субкредитні) угоди до договору, за яким оплачується постачання ПЗ, та низка інших документів.

У прес-службі Міністерства фінансів України РБК-Україна повідомили, що 21 травня 2019 року підписані відповідні зміни до Договору про надання субкредиту. Також наразі відкрито відповідну бюджетну програму для забезпечення фінансування заходів за спільним із Світовим банком проектом "Другий проект з передачі електроенергії" та затверджено паспорт бюджетної програми. "Отже, здійснені Мінфіном заходи надали змогу розблокувати фінансування за зазначеним проектом, у тому числі за надані роботи (послуги), спрямовані на запуск нової моделі ринку електричної енергії", - зазначили в Мінфіні.

Нагадаємо, Міністерство фінансів отримало право на управління держпідприємством "Укренерго" 4 лютого 2019 року.

У лютому "Укренерго" через суд вимагало "визнати протиправною бездіяльність" Міненерговугілля через те, що відомство з жовтня 2018 року відмовляє держкомпанії у підписанні платіжок, необхідних для здійснення виплат по цілому ряду проектів. Йдеться про спільні проекти з міжнародними фінансовими організаціями (МБРР, ЄБРР, ЄІБ, KFW) з будівництва високовольтних ліній електропередачі, підвищення рівня безпеки енергосистеми, модернізації підстанцій і розробки програмного забезпечення. Останнє вкрай важливе для виконання норм профільного законодавства про запуск ринку електроенергії з 1 липня цього року.