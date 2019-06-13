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Україна збільшила використання коштів міжнародних фінансових організацій

Новини » Економіка    13.06.2019 - 13:12
Україна збільшила використання коштів міжнародних фінансових організацій
Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мінфін планує зберігти позитивну динаміку

Станом на 1 червня 2019 року в Україні реалізовувалися 32 проекти МФО загальною вартістю 5 млрд євро та 2 млрд доларів, залучених як позика державою або під державні гарантії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначили в прес-службі, на сьогодні показник вибірки за позиками Світового банку склав 39,1%, тоді як за всі попередні роки співробітництва України з банком рекордним показником вибірки було 30,2% в 2013-му році.

Україна збільшила використання коштів міжнародних фінансових організацій

minfin.gov.ua

"Завдяки розблокуванню платежів за проектами, бенефіціаром яких є НЕК "Укренерго", та позитивній динаміці, очікуємо у найближчі місяці значно збільшити вибірку", - заявили в прес-службі.

У лютому-березні поточного року Мінфіном спільно з МФО проведено перегляд портфелів інвестиційних проектів МБРР, ЄБРР, ЄІБ та узгоджено подальші кроки з покращення вибірки коштів, додали в Мінфіні.

Україна збільшила використання коштів міжнародних фінансових організацій

minfin.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів розблокував платежі розробникам ПО для нового ринку електроенергії. Консорціум підрядників (IP Systems Zrt, Smart Technologiesта Siemens AG) отримав від "Укренерго" більшу частину боргу (1,430 млн доларів) за розробку програмного забезпечення.

Відзначимо, "Укренерго" реалізує спільні проекти з міжнародними фінансовими організаціями (МБРР, ЄБРР, ЄІБ, KFW) з будівництва високовольтних ліній електропередачі, підвищення рівня безпеки енергосистеми, модернізації підстанцій і розробки програмного забезпечення.

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