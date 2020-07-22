В Україні дозволили електронну реєстрацію місця проживання дітей до 14 років

Рішення уряду торкнеться 6 мільйонів дітей в Україні
Кабінет міністрів ухвалив зміни до правил реєстрації місця проживання дитей віком до 14 років. Зареєструвати дитину та зняти з реєстрації відтепер можна в електронній формі.
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 22 липня.
Як зазначається в пояснювальній записці до постанови, реалізація документу дозволить запобігти:
Як зазначив на засіданні уряду перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, рішення торкнеться батьків близько 6 млн дітей, які можуть зареєструвати без відвідування ЦНАПу.
Нагадаємо, у квітні Україні запровадили нову послугу для підлітків ID-14, яка передбачає одночасне оформлення першого паспорта та номера платника податків.
Нагадаємо, Верховний суд України зобов'язав органи міграційної служби видавати паспорти у формі книжки противникам біометричних ID-карт.