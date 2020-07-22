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В Україні дозволили електронну реєстрацію місця проживання дітей до 14 років

Київ, Середа 22 липня 2020 14:29
В Україні дозволили електронну реєстрацію місця проживання дітей до 14 років
Фото: діти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рішення уряду торкнеться 6 мільйонів дітей в Україні

Кабінет міністрів ухвалив зміни до правил реєстрації місця проживання дитей віком до 14 років. Зареєструвати дитину та зняти з реєстрації відтепер можна в електронній формі.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 22 липня.

Як зазначається в пояснювальній записці до постанови, реалізація документу дозволить запобігти:

  • необхідності одночасного візиту до ЦНАПу обох батьків (для ситуацій з їх різним місцем реєстрації);
  • необхідності оформлення нотаріальних дозволів, у випадку неможливості одночасного візиту двох батьків у ЦНАП (для ситуацій з їх різним місцем реєстрації);
  • необхідності відвідування ЦНАП та наражати себе на небезпеку інфікування різноманітними інфекційними захворюваннями.

Як зазначив на засіданні уряду перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, рішення торкнеться батьків близько 6 млн дітей, які можуть зареєструвати без відвідування ЦНАПу.

Нагадаємо, у квітні Україні запровадили нову послугу для підлітків ID-14, яка передбачає одночасне оформлення першого паспорта та номера платника податків.

Нагадаємо, Верховний суд України зобов'язав органи міграційної служби видавати паспорти у формі книжки противникам біометричних ID-карт.

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