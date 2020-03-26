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Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2019 та подасть його в Раду

Новини » Політика     26.03.2020 - 17:52
Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2019 та подасть його в Раду
Фото: засідання Кабміну (Telegram)

Також звіт буде направлено президенту та Рахунковій палаті

Кабінет міністрів схвалив звіт про виконання державного бюджету у 2019 році та подасть його до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розпорядження уряду, опубліковане на сайті Кабміну.

Так, йдеться про розпорядження від 25 березня №340-р "Про схвалення звіту про виконання закону "Про державний бюджет України на 2019 рік".

"Схвалити та подати до Верховної ради України, президентові України та до Рахункової палати звіт про виконання ЗУ "Про державний бюджет України на 2019 рік" за доходами в сумі 998344,9 млн гривень, за видатками - 1075122,1 млн гривень, за обсягом повернення кредитів - 7303,4 млн гривень та за обсягом надання кредитів - 11519,9 млн гривень з дефіцитом у сумі 80993,7 млн гривень", - свідчить текст розпорядження.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з головами фракцій представив пропозиції щодо скорочення витрат державного бюджету в 2020 році у зв'язку з карантином, оголошеним через пандемію коронавірусу.

Як писало РБК-Україна раніше, 25 березня у Раді з'явився текст урядового законопроекту №3254 "Про внесення зміни до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" про безперервне забезпечення харчування військовослужбовців". Зараз проект опрацьовується у комітеті.

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