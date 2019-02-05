Кабмін оскаржить рішення суду про відсторонення Уляни Супрун

Кабмін обов'язково буде оскаржувати рішення суду

Решение суда о запрете Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения обязательно будет обсуждено между членами правительства. Об этом министр Кабинета министров Александр Саенко сказал в комментарии РБК-Украина.

"Минздрав начал проведение беспрецедентно реформы, направленной на улучшение качества медицинского обслуживания граждан. Однозначно будем оспаривать решение и подавать жалобу в Высший совет правосудия", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

В то же время в министерстве заявили, что узнали об отстранении Супрун от СМИ. В настоящее время ее команда проводит консультации с юристами.

Напомним, в ноябре 2018 года комитет Верховной рады по вопросам охраны здровья направил проект постановления об увольнении Супрун спикеру Андрею Парубию. Сама же Супрун расценивала такие выпады в свой адрес как "характерный ответ старой системы, которая больше всего стремится сохранить статус-кво".