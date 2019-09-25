Кабмін оголосив конкурс на заміщення керівних посад у 8 держслужбах

Кабінет міністрів оголосив конкурс на заміщення керівних посад у 8 державних службах. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Гончарук заявив, що протягом наступних 10 днів уряд буде шукати нових керівників.

"По всіх органах і плюс Нацагентство з питань держслужби буде оголошено конкурс. Протягом наступних 10 днів ми будемо шукати нових керівників. Буде оголошені публічні конкурси на сайті, буде розміщена вся інформація для тих, хто захоче взяти участь. Всі ці конкурси можна вважати запущеними", - заявив Гончарук.

Крім цього, сьогодні Кабінет міністрів призначив 11 нових заступників міністрів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України презентує програму дій уряду 28 вересня. Зазначимо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав терміни закінчення програми діяльності уряду. Він підкреслював, що до кінця місяця програма буде готова.

РБК-Україна писало, представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук анонсувала, що програма діяльності Кабінету міністрів України буде розроблена і представлена ​​до 29 вересня.

Відзначимо, Гончарук раніше пообіцяв зростання економіки на 40%. Крім цього, Гончарук повідомив про плани скорочення бідності і підвищення прожиткового мінімуму.