Кабмін оприлюднив постанову про послаблення карантину

Кабінет міністрів оприлюднив зміни до постанови від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Рішення про послаблення карантину оприлюднене на Урядовому порталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 14 травня 2020 р. № 377.

Згідно з постановою, заборонене пересування групою осіб у кількості більше ніж вісім осіб, крім випадків службової необхідності.

Крім того, дозволяється:

діяльність з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках, у тому числі під тентами, на верандах, за умови забезпечення дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як чотирьох осіб за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років),

діяльність з надання зазначених послуг із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос за умови, що суб’єкт господарювання, який провадить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) і перебування відвідувачів, крім часу приймання їжі, у засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторах або захисних масках, у тому числі виготовлених самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України 14 травня дозволив відкрити непродовольчі ринки в рамках ослаблення карантину.

Нагадаємо, раніше був представлений план відновлення роботи транспорту. План складається з трьох етапів, на першому з них вже планується відновити міські пасажирські перевезення.