Кабмін назвав перелік дозволених на час карантину операцій

Пацієнти, яким будуть робити операції, підлягають обов’язковому тестуванню на наявність коронавірусу
Кабінет міністрів України назвав перелік дозволених на час карантину операцій. Про це свідчить постанова №332 від 4 травня "Про внесення змін до пункту 8 постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 р. №211", опублікована на урядовому порталі.
На період карантину забороняється закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім:
Підкреслюється, що пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації або плановою операцією, підлягають обов’язковому тестуванню на наявність коронавірусу SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції.
Нагадаємо, Кабмін дозволив проведення планових операцій, заборонених на час карантину.
Як писало РБК-Україна, в середині березня в Україні Міністерство охорони здоров'я рекомендувало скасувати всім лікарям заплановані операції. Проведення всіх операцій було відкладено на період карантину.