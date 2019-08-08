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У Денісової почали пошуки "мовного омбудсмена"

Новини » Політика    08.08.2019 - 15:25
У Денісової почали пошуки "мовного омбудсмена"
Ілюстративне фото (УНІАН)

Документи від кандидатів приймаються до 30 серпня

Секретаріат Уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денісової оголосив конкурс на посаду омбудсмена із захисту державної мови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу відомства.

Як повідомляється, з метою забезпечення відкритості та неупередженості при визначенні такої кандидатури в секретаріаті Уповноваженого відкрито конкурс для подачі заяв від претендентів на посаду для подальшого відбору і внесення пропозиції в Кабмін.

"Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачено надання Уповноваженим Верховної ради України з прав людини до Кабінету міністрів України на посаду Уповноваженого із захисту державної мови (частина друга статті 50)", - йдеться в повідомленні.

Вимоги до кандидатури на посаду Уповноваженого із захисту державної мови містяться в статті 50 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Зазначається, що документи від кандидатів на посаду приймаються до 30 серпня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що "мовний закон" набув чинності у вівторок, 16 липня, через два місяці після опублікування. Так, документ набирає чинності через два місяці після опублікування, яке відбулося 16 травня 2019 року. Однак деякі норми набудуть чинності з відстрочкою.

Крім того, в ході зустрічі з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади в Торонто президент України Володимир Зеленський пообіцяв захищати українську мову.

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