В Італії допитали помічника віце-прем'єра у справі про фінансування від РФ

Фото: Джанлука Савоїні та Маттео Сальвіні (interaffairs.ru)

Джанлука Савоїні відмовився давати свідчення прокурорам

Італійські прокурори допитали Джанлуку Савоїні, помічника глави італійського МВС і віце-прем'єра Маттео Сальвіні, підозрюваного в корупції у справі про можливе фінансування ультраправої партії "Ліга Півночі" Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Савоїні було допитано в понеділок, 15 липня, у зв'язку зі звинуваченнями у спробах приховати російське фінансування "Ліги".

Він відмовився давати свідчення прокурорам.

Раніше італійські ЗМІ повідомили, що голос Савоїні був ідентифікований на записі секретних переговорів у одному з московських готелів.

Нагадаємо, політики з ультраправої партії "Ліга Півночі" віце-прем'єра Італії Маттео Сальвіні нібито вели переговори про фінансування з представниками Кремля і планували отримати близько 65 мільйонів доларів від поставок нафти.

Згідно з інформацією ЗМІ, під час візиту до Москви e жовтні 2018 року Маттео Сальвіні його помічник Джанлука Савоїні організував зустріч з неназваними високопоставленими чиновниками Кремля, на якій італійці намагалися домовитися про постачання російської нафти протягом одного року вартістю 1,5 мільярда доларів, чотири відсотки від яких нібито мала отримати "Ліга Півночі".