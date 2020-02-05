Кабмін призначив т.в.о. голови "Укразалізниці"

Кабінет міністрів України тимчасово поклав обов'язки голови правління "Укразалізниці" на Марчека Желька. Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням, на члена правління акціонерного товариства

"Укрзалізниця" Марчека Желька тимчасово покладаються обов'язки голови правління. Він виконуватиме обов'язки керівника УЗ до обрання голови правління.

Відзначимо, Желько увійшов до складу правління "Укрзалізниці" у 2016 році. У 2014-2015 роках був незалежним членом наглядової ради компанії "Укрросметал". До цього був директором з персоналу групи Starlightmedia (2013-2014) і ПАТ "Дніпроспецсталь" (2007-2013). Також майже 13 років займав керівні посади в корпорації McDonald's в Україні, Румунії та країнах колишньої Югославії. Брав участь в реформуванні HR-напряму в компанії "Нова Пошта".

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів погодив звільнення Євгена Кравцова з посади голови правління УЗ. Сам Кравцов про рішення піти із займаної посади заявив ще в кінці грудня 2019 року. За його словами, він має намір перейти в публічний сектор.