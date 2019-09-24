Глава "Укравтодору" подав у відставку

Фото: Славомир Новак (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Славомір Новак подав прем'єр-міністрові України заяву про відставку

Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

Як повідомляється, Новак йде з посади через "нові пропозиції" та "особисті плани".

"Ще кілька тижнів тому у зв'язку із закінченням 3-річної каденції, новою пропозицією, яку отримав, і особистими планами я прийняв рішення про завершення своєї роботи на посаді керівника Укравтодору", - заявив він.

За його словами, за ці три роки дорожня галузь "була успішно реформована".

"Всього за три роки ми створили стабільне джерело фінансування (Дорожній фонд) і провели децентралізацію доріг, поліпшили використання існуючих кредитних ліній від МФО. Ці кроки збільшили довіру міжнародних фінансових інститутів до України, свідченням чого є отримання нової кредитної лінії мінімум на 900 млн євро і отримання першого в історії України гранту від ЄС на будівництво доріг, відкрило можливість залучати таку допомогу в подальшому", - повідомив він.

В "Укравтодорі" зазначили, що з 2016 по 2018 рік в Україні відремонтували 6800 кілометрів доріг державного та місцевого значення.

З публічною промовою про результати змін у дорожній галузі та програми подальших кроків розвитку інфраструктури країни Славомір Новак виступить перед громадськістю 1 жовтня 2019.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що Новак незабаром збирається піти у відставку. При цьому він зазначив, що глава "Укравтодору" був "найменш проблемним" зі старої команди, яка займалася дорогами в Україні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні запустили перші пункти автозважування вантажівок. Система дозволяє автоматично отримати інформацію про дату і час проїзду, температуру навколишнього повітря і покриття дороги, смугу і напрямок руху, швидкість руху та державний номерний знак, габаритні розміри, відстань між осями, загальну вагу і її розподіл по осях.