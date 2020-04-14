Кабмін призначив керівника Чорнобильської зони

Кабмін призначив головою Державного агентства з управління зоною відчуження Сергія Калашника. Про це йдеться в розпорядженні №410.

Він призначений на цю посаду строком на п'ять років з випробувальним терміном три місяці.

Калашник виконував обов'язки гендиректора державного спецпідприємства "Чорнобильська АЕС".

Він працював на Запорізькому абразивному комбінаті, пройшовши шлях від механіка до заступника начальника цеху. Також обіймав керівні посади в різних українських та зарубіжних компаніях, у тому числі був заступником керівника проекту спільного підприємства "Новарка".

З 19 березня 2019 року - виконуючий обов'язки генерального директора ДСП "Чорнобильська АЕС".

Нагадаємо, вже другий тиждень в Чорнобильській зоні горить ліс.

Зазначимо, пожежа в Чорнобильській зоні підходить до сховищ з високоактивними радіоактивними відходами.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України закликає українців не спалювати суху рослинність.