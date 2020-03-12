Кабмін призначив держсекретаря Міноборони

Кабінет міністрів призначив Олександра Дубляна державним секретарем Міністерства оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

Повідомляється, що свої обов’язки Дублян почне виконувати з 16 березня.

"Призначити Дубляна Олександра Володимировича державним секретарем Міністерства оборони України з 16 березня 2020 р. строком на п’ять років з урахуванням часу призначення на посаду згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1037 з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 березня президент Володимир Зеленський представив нового очільника Міністерства оборони. Ним став Андрій Таран - генерал-лейтенант Збройних сил України у відставці, колишній глава української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабмін призначив державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.