Кабмін призначив голову комісії з азартних ігор

Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

Кабінет міністрів України призначив голову Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Ним став Іван Рудий.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

"Він (Іван Рудий - ред.) має досвід і знання в сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України у "Іграх Нескорених" в Нідерландах", - повідомив Немчинов.

Крім цього, членами Комісії стали Олена Водолажко і Євген Гетьман.

На інші посади членів Комісії був оголошений додатковий відбір.

Нагадаємо, 5 жовтня уряд затвердив порядок конкурсу на голову та членів комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

Зазначимо, що комісію створили 23 вересня, в ній буде 230 співробітників. Головне її завдання - видача, поновлення, переоформлення та призупинення ліцензій для грального бізнесу.

Раніше повідомлялося, що 11 серпня закон про легалізацію грального бізнесу підписав президент Володимир Зеленський.

Читайте матеріал РБК-Україна про те, як буде працювати гральний бізнес в Україні.