Кабмин назначил главу комиссии по азартным играм

Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

Кабинет министров Украины назначил главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Им стал Иван Рудий.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

"Он (Иван Рудий - ред.) имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины в "Играх Непокоренных" в Нидерландах", - сообщил Немчинов.

Кроме этого, членами Комиссии стали Елена Водолажко и Евгений Гетьман.

На другие должности членов Комиссии был объявлен дополнительный отбор.

Напомним, 5 октября правительство утвердило порядок конкурса на главу и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Отметим, что комиссию создали 23 сентября, в ней будет 230 сотрудников. Главная ее задача - выдача, возобновление, переоформление и приостановление лицензий для игорного бизнеса.

Ранее сообщалось, что 11 августа закон о легализации игорного бизнеса подписал президент Владимир Зеленский.

Читайте материал РБК-Украина о том, как будет работать игорный бизнес в Украине.