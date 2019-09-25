Кабмін призначив 11 заступників міністрів

У середу, 25 вересня, Кабінет міністрів України призначив 11 нових заступників міністрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

У Міністерстві внутрішніх справ звільнено перший заступник Сергій Яровий та п'ять заступників - Сергій Гончаров, Тетяна Ковальчук, Антон Геращенко, Катерина Павліченко та Олександра Гогілашвілі (з 26 вересня 2019).

У Міністерстві фінансів - призначили заступника міністра Павла Ходаковського та державного секретаря Міністерства Костянтина Ващенка.

У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб першим заступником міністра призначено Антона Колумбета.

У Міністерстві цифровий трансформації - державний секретар Міністерства Олександр Риженко.

У Міністерстві юстиції призначений заступник Міністра з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Також Кабмін погодив призначення Тараса Греня та Івана Собка заступниками голови Львівської обласної державної адміністрації.