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Кабмін вдосконалив розгляд скарг у сфері держреєстрації

Новини » Політика    25.09.2019 - 11:56
Кабмін вдосконалив розгляд скарг у сфері держреєстрації
Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Постанова КМУ має зробити більш прозорою діяльність Комісії з питань розгляду скарг у сфері держреєстрації

Кабінет міністрів України вдосконалив процедуру розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Про це свідчить постанова уряду від 18 вересня №843 "Про внесення змін до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації", опублікована на сайті Кабміну.

Зокрема, прийнятим рішенням запроваджено 5-денний термін для аналізу Комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації поданої скарги на предмет її оформлення.

"Такий аналіз здійснюватиметься до розгляду скарги по суті та дозволить скаржнику своєчасно забезпечити усунення допущених недоліків. Рішення комісії про відмову не позбавлятиме особу права на повторне оскарження в межах визначених законодавчими актами строків", - сказано у повідомленні.

Очікується, що вичерпна інформація щодо підстав для відмови, вказана в рішенні суб’єкта розгляду скарги, як і оприлюднення рішень на веб-сайтах Мін’юсту, зробить діяльність комісії більш прозорою.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України посилив боротьбу з рейдерством у сфері державної реєстрації. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, уряд прийняв рішення, яке допоможе протидіяти рейдерству у сфері державної реєстрації.

Як писало РБК-Україна раніше, у квітні 2016 року в Україні запустили дві електронні послуги - держреєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності (СПД) та юридичних осіб.

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