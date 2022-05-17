Відповідно до воєнного часу: Шмигаль має намір реагувати на зловживання на ринку пального

На зловживання на ринку пального держава реагуватиме відповідно до воєнного часу. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про це 17 травня під час онлайн-зустрічі із представниками паливного бізнесу щодо забезпечення внутрішнього ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду .

"Під час розмови з учасниками ринку очільник уряду підкреслив, що головне завдання - аби люди мали пальне, а на ринку не було зловживань. На такі прояви, за його словами, держава реагуватиме відповідно до воєнного часу", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що Євросоюз запровадив для України так звані "коридори солідарності". Подібний інструмент працював під час пандемії всередині Європи, коли розвозили вакцини й медикаменти.

"Влада робить і готова робити все необхідне, щоб дати бізнесу можливість завозити пальне в країну. На пунктах пропуску автомобільному й залізничному транспорту із пальним надається абсолютний пріоритет. Ми також ведемо перемовини й щодо інших шляхів постачання, щоб розширити наші логістичні можливості", - сказав він.

Перший віце-прем’єр-міністр Юлія Свириденко також зауважила, що кількість бензовозів, які щоденно перетинають кордон, зросла майже на третину порівняно з початком травня.

"Будемо продовжувати працювати в оперативному штабі. Спільно з Міненергетики, Мінінфраструктури ми сьогодні ще обговоримо отримані пропозиції", - зазначила Свириденко.

За підсумками зустрічі прем’єр-міністр дав завдання Міністерству економіки спільно з Міністерством енергетики та профільною асоціацією напрацювати пропозиції щодо подолання кризи на ринку нафтопродуктів та усунення дефіциту пального.