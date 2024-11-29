Кабмин направил 150 млн гривен на закупку оружия и техники для ГУР

"Кабинет министров принял решение направить 150 млн грн, полученных госпредприятием “Украинский институт интеллектуальной собственности” за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, на закупку оружия и техники для Главного управления разведки Министерства обороны", - отметили в Минэкономики.

В ведомстве напомнили, что еще в сентябре Рада разрешила использовать средства, которые не израсходовал "Украинский институт интеллектуальной собственности".

В соответствии с решением правительства, средства должны быть перечислены до 1 декабря 2024 года.