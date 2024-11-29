Кабмин направил 150 млн гривен на закупку оружия и техники для ГУР

Кабмин принял решение, которое позволит закупить оружие и технику для Главного управления разведки Минобороны Украины на 150 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
"Кабинет министров принял решение направить 150 млн грн, полученных госпредприятием “Украинский институт интеллектуальной собственности” за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, на закупку оружия и техники для Главного управления разведки Министерства обороны", - отметили в Минэкономики.
В ведомстве напомнили, что еще в сентябре Рада разрешила использовать средства, которые не израсходовал "Украинский институт интеллектуальной собственности".
В соответствии с решением правительства, средства должны быть перечислены до 1 декабря 2024 года.
Напомним, в президент Украины Владимир Зеленский вчера, 28 ноября, подписал закон о госбюджете на 2025 год.
В частности, документ предусматривает, что на финансирование Сил безопасности и оборонное производство будет выделено 2,23 трлн гривен.
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