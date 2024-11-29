Кабмін спрямував 150 млн гривень на закупівлю зброї та техніки для ГУР

"Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати 150 млн грн, отриманих держпідприємством "Український інститут інтелектуальної власності" за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, на закупівлю зброї та техніки для Головного управління розвідки Міністерства оборони", - зазначили у Мінекономіки.

У відомстві нагадали, що ще у вересні Рада дозволила використати кошти, які не витратив "Український інститут інтелектуальної власності".

Відповідно до рішення уряду, кошти мають бути перераховані до 1 грудня 2024 року.