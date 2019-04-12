Кабмін направить понад 50 млрд гривень на підтримку регіональних проектів

Кабінет міністрів України направить понад 50 мільярдів гривень на підтримку регіональних проектів через Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР). Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, глава Кабміну заявив, що існує п'ять пріоритетів для розподілу коштів ДФРР. Зокрема, серед таких пріоритетів - питання освіти, як шкільної так і дошкільної.

"Цього року через ДФРР на підтримку регіональних проектів направимо понад 50 мільярдів гривень… Ми обов'язково проаналізуємо ДФРР. Є 5 ключових пріоритетів для розподілу ДФРР. У тому числі питання освіти, садочки і школи. Ми маємо інвестувати в якість життя, якість навчання, якість медичних послуг, якісну інфраструктуру, а не в якісь інші сумнівні проекти. Якщо ці пріоритети будуть порушені областями, такий ДФРР затверджено не буде", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Дніпропетровська область є лідером по впровадженню і використанню реформи децентралізації влади.

Як писало РБК-Україна раніше, 23 січня Кабінет міністрів України затвердив план реалізації другого етапу реформи децентралізації. Згідно з планом, ключовою метою другого етапу є проведення місцевих виборів у 2020 році на новій територіальній основі.