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Кабмин направит более 50 млрд гривен на поддержку региональных проектов


Гройсман озвучил приоритеты для распределения средств ГФРР

Кабинет министров Украины направит более 50 млрд гривен на поддержку региональных проектов через Государственный фонд регионального развития (ГФРР). Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава Кабмина заявил, что существует пять приоритетов для распределения средств ГФРР. В частности, среди таких приоритетов - вопросы образования, как школьного так и дошкольного.

"В этом году через ГФРР в поддержку региональных проектов направим более 50 миллиардов гривен... Мы обязательно проанализируем ГФРР. Есть 5 ключевых приоритетов для распределения ГФРР. В том числе вопросы образования, садики и школы. Мы должны инвестировать в качество жизни, качество обучения, качество медицинских услуг, качественную инфраструктуру, а не в какие-то другие сомнительные проекты. Если эти приоритеты будут нарушены областями, такой ГФРР утвержден не будет", - отметил премьер.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Днепропетровская область является лидером по внедрению и использованию реформы децентрализации власти.

Как писало РБК-Украина ранее, 23 января Кабинет министров Украины утвердил план реализации второго этапа реформы децентрализации. Согласно плану, ключевой целью второго этапа является проведение местных выборов в 2020 году на новой территориальной основе.

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