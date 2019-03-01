Кабмін направить понад 5,6 млрд гривень на виплату монетизованих субсидій

Кошти виділені в межах окремої програми, розпорядником якої є Мінсоцполітики

Кабинет министров Украины направит более 5,6 млрд гривен на выплату монетизированных субсидий населению. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Чиновник отметил, что эти средства выделены в рамках отдельной программы, распорядителем которой является Минсоцполитики.

"Всего для обеспечения населения субсидиями наличными в марте месяце будет направлено 5 миллиардов 663 миллиона 211 тысяч гривен", - подчеркнул Рева.

Напомним, средний размер монетизированной субсидии в марте составит 1681 гривну, при этом некоторые украинцы получат 24 тысячи гривен субсидии.

Глава государства Петр Порошенко заявил, что украинские пенсионеры смогут получить монетизированные субсидии наличными. По его словам, ранее было принято решение о монетизации субсидий, а также об их выплате наличными. Президент также подчеркнул, что в Украине 74% получателей субсидий являются пенсионерами.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте 2019 года пенсионеры получат субсидию для оплаты коммунальных платежей за февраль 2019-го вместе с пенсией. При этом все остальные субсидианты смогут получить субсидию с 12 марта в отделении Ощадбанка по предъявлению паспорта и идентификационного кода.

Добавим, правительство одобрило старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года. Ожидается, что эта инициатива будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, ожидается усиление социальной поддержки наименее защищенных категорий населения.