Кабмін спрямував понад 300 млн гривень на зарплати шахтарям

Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 18 грудня, ухвалив рішення про спрямування понад 300 млн гривень для виплати заробітної плати шахтарям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Так, сьогодні уряд погодив спрямування на виплати зарплати шахтарям 322,6 млн гривень.

"Уряд спрямував 322,6 млн гривень для виплати зарплати шахтарям", - написав Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна казначейська служба України перерахувала кошти для виплати заробітної плати шахтарям. Загалом вугледобувні підприємства отримали на рахунки кошти у розмірі 1 млрд гривень. Кошти було перераховано 13 листопада.

Додамо, що у державному бюджеті на 2020 рік передбачено додаткове фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт" у сумі 1 млрд гривень. Дана програма дозволить забезпечити своєчасну виплату заробітної плати шахтарям.

Також РБК-Україна писало, що на шахті "Гірська" в Луганській області, в трьох кілометрах від лінії розмежування, шахтарі чотири місяці не отримували зарплату.