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У Києві починається безстроковий мітинг шахтарів

Новини » Енергетика    29.10.2019 - 09:50
У Києві починається безстроковий мітинг шахтарів
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Шахтарі вже чотири місяці не отримують зарплату

У Києві сьогодні розпочнеться безстроковий мітинг шахтарів. Про це в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" заявив голова незалежної спілки гірників шахти "Гірське" Віктор Видиш, передає РБК-Україна.

За його словами, на шахті "Гірське" в Луганській області, в трьох кілометрах від лінії розмежування, шахтарі вже чотири місяці не отримують зарплату.

"Тільки коли наші шахти будуть модернізовані, ми будемо добувати більше вугілля, тим самим вирішивши проблему енергобезпеки", - сказав Видиш.

Цього літа в знак протесту проти знеструмлення шахт Видиш просидів під землею 7 днів. За його словами, шахтарі працюють на старому обладнанні, а їх сім'ї голодують.

Гірники з усієї України збираються пікетувати Верховну раду 29 жовтня. У вівторок депутати мають остаточно внести зміни до держбюджету 2019 року, виділивши кошти для погашення боргів шахтарям. Відповідний документ раніше був прийнятий у першому читанні.

Кабмін виділив мільярд гривень на зарплати шахтарям Кабмін подасть зміни до бюджету для виплат шахтарям
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