Кабмін почне переговори про приєднання України до ОЕСР

В уряді зазначили, що Україна підготує "дорожню карту" вступу до організації

Кабинет министров Украины начнет переговоры о вступлении Украины в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Так, по словам министра Кабмина Александра Саенко, Украина подготовит "дорожную карту" вступления в организацию.

"Украина должна стать членом ОЭСР. Это непростой вызов для нас, однако он станет толчком к развитию равноправного партнерства с Украиной для других стран ОЭСР", - отметил министр.

Саенко также анонсировал проведение реформы управления госпредприятиями по стандартам ОЭСР, в частности создание наблюдательных советов госкомпаний, а также создание обособленного профессионального органа, который будет заниматься координацией деятельности государственных предприятий.

"Мы должны создать методологический центр в правительстве, который сможет помогать профильным органам управления правильно формировать задачи для менеджмента и наблюдательных советов предприятий, помогать с методикой оценки их работы. Еще одной важной задачей этого органа будет развитие эффективной связи между органом управления и наблюдательным советом с менеджментом предприятия для достижения баланса между ответственностью и полномочиями", - сказал он.

Напомним, в июне 2018 года Саенко рассказал о приоритетах сотрудничества Украины с ОЭСР. По его словам, приоритетами расширенного партнерства станут борьба с коррупцией, госуправление, корпоративное управление, инвестиции и бизнес-климат.

Как писало РБК-Украина, ОЭСР в своем отчете высоко оценила темпы внедрения реформы децентрализации в Украине.

Добавим также, в 2014 году Украина и ОЭСР подписали меморандум о сотрудничестве на двухлетний срок.