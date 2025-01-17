Кабмин может рассмотреть повышение зарплат полицейским
Правительство Украины может рассмотреть поднятие зарплат полицейским. Сроки рассмотрения вопроса пока неизвестны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Он отметил, что два года в Украине зарплаты полицейских не индексируются, соответственно и не повышаются. Министр напомнил, что работникам Нацполиции дополнительно выплачивают 10 тысяч гривен. В областях, где проходят боевые действия, выплаты составляют 30 тысяч гривен.
По словам Клименко, средняя заработная плата полицейского в Украине составляет 34-36 тысяч гривен.
"Мы будем на правительстве вопрос повышения зарплаты также, возможно, в дальнейшем рассматривать. Но это будет огульно (недифференцированный подход, - ред.) по всему государству", - заявил глава МВД.
Мобилизация полиции
Напомним, ранее глава МВД Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал, что в зоне боевых действий находятся 25 тысяч правоохранителей. По его словам, около 10 тысяч полицейских - это комбатанты, находящиеся на линии фронта.
В Нацполиции отмечали, что готовы к возможной мобилизации своих сотрудников. Однако, по мнению главы Нацполиции, такой шаг ухудшит криминогенную ситуацию в стране.
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