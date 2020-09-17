Кабмін змінює критерії для "червоної зони", а дружина Порошенко йде в Київраду: новини за 16 вересня

Кабінет міністрів України змінить критерії встановлення "червоної зони" карантину в регіонах, Марина Порошенко очолила "Європейську солідарність" на виборах в Київраду, уряд закрив пункт пропуску на кордоні з Білоруссю. Детальніше про те, що сталося в середу, 16 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

Кабмін змінює критерії для "червоної зони": що пропонують

Кабінет міністрів України змінить критерії встановлення "червоної зони" адаптивного карантину в регіонах. Тепер найвищий рівень обмеження буде вводитися, якщо захворюваність в регіоні більш ніж у 5 разів перевищує середній по Україні.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Важливий момент - це питання встановлення в регіоні "червоного рівня". Тобто це практично локдаун регіону. Розглядатиметься у разі перевищення більше ніж в п'ять разів середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19", - зазначив Шмигаль.

Перемир'я, обмін полоненими і місцеві вибори: про що говорили в ТКГ

Вчора, 16 вересня, завершилося засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі. Під час засідання сторони обговорили виконання перемир'я, питання обміну полоненими і зміни в закон про місцеві вибори.

Повідомляється, що на переговорах сталася перепалка між головою української делегації Леонідом Кравчуком та його російським колегою Борисом Гризловим. Мова йшла про статус окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Кернеса відвезли на лікування за кордон, - ЗМІ

Міського голову Харкова Геннадія Кернеса, у якого раніше підтвердили коронавірус, відвезли на лікування за кордон. Передбачається, що його повинні доставити або у Відень, або у Берлін.

Про це повідомляє харківське видання Newsroom.

Як зазначається, близько 21:00 мера Харкова завантажили на борт літака в аеропорту міста, а автомобілі "швидкої допомоги", на яких його туди доставили, покинули льотне поле.

Дружина Порошенка очолила список "ЄС" на виборах до Київради

Дружина п'ятого президента України Петра Порошенка - Марина Порошенко - очолила список партії "Європейська солідарність" на місцевих виборах до Київради. Політична сила обіцяє зробити Київ справжньою європейською столицею.

Також на з'їзді стало відомо, що "ЄС" на виборах мера Києва підтримає чинного міського голову Віталія Кличка. Рішення про підтримку прийнято, незважаючи на відмову Кличка балотуватися від "ЄС".

Степанов очолив список "Слуги народу" до Одеської облради

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на місцевих виборах очолив список партії "Слуга народу" до Одеської обласної ради. За його словами, він погодився підсилити команду президента в регіоні.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Уряд закрив пункт пропуску на кордоні з Білоруссю, де перебувають паломники

Уряд прийняв рішення закрити пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю, де знаходяться паломники-хасиди. Введення таких заходів пояснили поширенням коронавірусної хвороби.

Також Офіс президента закликав владу Білорусі не створювати додаткове напруження на україно-білоруському кордоні. Білоруська влада поширює серед хасидів чутки про те, що вони зможуть потрапити на територію України через білоруський кордон.

Філарет одужав від COVID-19

Патріарх Філарет одужав від коронавірусу. Останній тест на COVID-19 показав негативний результат.

Про це йдеться в повідомленні на сайті УПЦ Київського патріархату.

Повідомляється, що він відчуває себе добре, виписаний з лікарні та перебуває у своїй резиденції в Київській Патріархії. Він висловив подяку лікарям і медичному персоналу, які займалися їм, і всім лікарям, які, ризикуючи власним здоров'ям, знаходяться поряд з хворими.

У Білорусі офіційно пред'явили звинувачення Колесніковій

Слідчий комітет Білорусі офіційно звинуватив одного з лідерів Координаційної ради Марії Колесніковій. Вона триває утримуватися під вартою.

Про це повідомили в прес-службі Слідчого комітету.

Колеснікову звинувачують за ч.3 ст.361 (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинені з використанням ЗМІ та мережі Інтернет) Кримінального кодексу Білорусі.

Алла Мазур вразила фото після боротьби з онкологією: я жива

Українська телеведуча Алла Мазур з'явилася на обкладинці відомого французького журналу Marie Claire. Алла Мазур веде боротьбу з онкологією і вперше знялася без перуки. Вона вразила всіх своєю новою зачіскою і стильним чином.

Журнал Marie Claire присвятив Аллі Мазур свій новий випуск. Телеведуча зізналася, що боротьба і перемога над онко розділила її життя на "до" і "після". І цей день народження для телезірки не схожий на всі попередні. У центрі журналу - велике інтерв'ю Алли про пережите, про страхи, про любов і силу, про особистий досвід і поради, про цінності життя, про сина і батьків.