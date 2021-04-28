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Кабмін у травні оголосить конкурс на посади незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу"

Автор: РБК-Україна

Кабінет Міністрів України оголосить конкурсний відбір на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу України". Конкурс мають оголосити 5 травня.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну.

"Оголосити конкурсний відбір кандидатів на займання посад чотирьох незалежних членів Наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія" Нафтогаз України", - йдеться в документі.

При цьому наголошується, що даний пункт розпорядження уряду набирає чинності з 5 травня.

Нагадаємо, сьогодні голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв звільнений зі своєї посади. Він очолював держкомпанію протягом семи років - з березня 2014 року.

На його місце уряд призначило Юрія Вітренка. Він буде займати дану посаду один рік.

Більше про сьогоднішні рішення Кабміну читайте в матеріалі - "Рокірування від Кабміну. Вітренко змінив Коболєва в "Нафтогазі" і звільнив місце в Міненерго: що відомо".

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