Кабмін у травні оголосить конкурс на посади незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет Міністрів України оголосить конкурсний відбір на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу України". Конкурс мають оголосити 5 травня.
Про це йдеться в розпорядженні Кабміну.
"Оголосити конкурсний відбір кандидатів на займання посад чотирьох незалежних членів Наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія" Нафтогаз України", - йдеться в документі.
При цьому наголошується, що даний пункт розпорядження уряду набирає чинності з 5 травня.
Нагадаємо, сьогодні голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв звільнений зі своєї посади. Він очолював держкомпанію протягом семи років - з березня 2014 року.
На його місце уряд призначило Юрія Вітренка. Він буде займати дану посаду один рік.
Більше про сьогоднішні рішення Кабміну читайте в матеріалі - "Рокірування від Кабміну. Вітренко змінив Коболєва в "Нафтогазі" і звільнив місце в Міненерго: що відомо".