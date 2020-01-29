Кабмін ліквідував морські інспекції

Кабінет міністрів України прийняв рішення про ліквідацію Азовської та Кримсько-Чорноморської морських екологічних інспекцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, Кримсько-Чорноморську та Азовську морські інспекції створювали з метою посилити екологічний контроль в портах.

"На жаль, експеримент мав зворотний результат. Замість належного контролю держава отримала численні скарги з боку міжнародних перевізників і судновласників. Фактично ці органи повністю себе дискредитували - і сьогодні прийнято рішення про їх ліквідацію", - зазначив Гончарук.

Він також додав, що функції по контролю суден будуть передані в обласні інспекції. Тепер кожне затримання судна має бути санкціоновано виключно керівником Державної екологічної інспекції.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві правоохоронці затримали працівника екологічної інспекції за отримання хабаря в розмірі 6 тис. доларів.

Відзначимо, в кінці листопада 2019 року Кабінет міністрів призначив колишнього народного депутата Єгора Фірсова в. о. голови Державної екологічної інспекції.