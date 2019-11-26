ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві працівника Держекоінспекції затримали на хабарі

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 03:20
У Києві працівника Держекоінспекції затримали на хабарі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Він вимагав 6 тис. доларів

У Києві правоохоронці затримали працівника Державної екологічної інспекції за отримання хабаря 6 тис. доларів за погодження висновку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Правопорушник вимагав кошти у підприємця за отримання погодження висновку екологічного аудиту для подальшого виробництва асфальту.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання хабара. Це - 33-річний киянин, який раніше затримувався за аналогічний злочин і зараз відносно нього розглядається справа у Голосіївському районному суді.

Фото: затримання хабарника (facebook.com/UA.KyivPolice)

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає позбавлення волі до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри. Запобіжний захід йому обере суд.

Раніше слідчі ДБР затримали оперуповноваженого відділу моніторингу та зонального контролю Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України під час одержання ним 3 тис. доларів хабаря.

РБК-Україна писало, що правоохоронці викрили службову особу Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУДФС у Київській області під час одержання хабаря від приватного підприємця.

Корнієнко: нардепам від "Слуги народу" десятки разів пропонували хабарі ДБР розслідує заволодіння поліцейськими майном на 7,5 млн гривень
Новини України взятка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся