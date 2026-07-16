Кабмин Корецкого. Рада утвердила обновленный состав правительства

Верховная Рада поддержала назначение обновленного состава Кабмина Сергея Корецкого. Вакантными остаются две должности, которые будут голосовать отдельно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Рады.
В Кабмин Корецкого войдут:
Вакантными остаются должности руководителей Минобороны и Министерства иностранных дел. Эти две должности по процедуре голосуются отдельно, а кандидатов представляет президент.
Главой МИД по плану останется Андрей Сибига, а вот глава Минобороны будет новый - Игорь Клименко (глава МВД в Кабмине Юлии Свириденко).
Обновление Кабмина президент Владимир Зеленский запустил в воскресенье. Тогда же он сообщил, что Свириденко будет предложен новый пост. Уже во вторник Рада отправила премьера Юлию Свириденко в отставку, а вместе с ней и все ее правительство.
О том, что новым премьером будет Сергей Корецкий, стало известно почти сразу. Сначала об этом РБК-Украина сообщили источники, а вчера и сам Зеленский подтвердил эту кандидатуру.
Главной интригой до вчерашнего вечера оставался вопрос, останется министром обороны Михаил Федоров. Вчера вечером стало окончательно известно, что нет. Президент на встрече с нардепами из "Слуги народа" сообщил, что не будет подавать кандидатуру Федорова на министра. Среди причин, по данным РБК-Украина, конфликт Федорова с главкомом Александром Сырским.
Отметим, сегодня утром в Киеве под театром Франко началась акция протеста из-за отставки Федорова. Активисты требуют от Зеленского оставить Федорова министром обороны.