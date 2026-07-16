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Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Кабмин Корецкого. Рада утвердила обновленный состав правительства

16:03 16.07.2026 Чт
2 мин
Пока еще не назначены главы МИД и Минобороны
aimg Ирина Гамерская
Фото: Сергей Корецкий (соцсети Корецкого)

Верховная Рада поддержала назначение обновленного состава Кабмина Сергея Корецкого. Вакантными остаются две должности, которые будут голосовать отдельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Рады.

В Кабмин Корецкого войдут:

  • Первый вице-премьер, Минэнерго - Денис Шмыгаль,
  • Вице-премьер по евроинтеграции - Всеволод Ченцов,
  • Вице-премьер, Минкульт - Татьяна Бережная,
  • МВД - Иван Выговский,
  • Министр финансов - Сергей Марченко,
  • Минздрав - Виктор Ляшко,
  • Минспорта - Матвей Бедный,
  • Минсоцполитики - Денис Улютин,
  • Минветеранов - Виталий Ким,
  • МОН - Андрей Бутенко,
  • Министр экономики и экологии - Александр Кравченко,
  • Министр аграрной политики - Тарас Высоцкий,
  • Минрегион - Виталий Безгин,
  • Мининфраструктуры - Николай Калашник (Киевская ОВА),
  • Минюст - Денис Маслов,
  • Минцифры - Оксана Ферчук.

Вакантными остаются должности руководителей Минобороны и Министерства иностранных дел. Эти две должности по процедуре голосуются отдельно, а кандидатов представляет президент.

Главой МИД по плану останется Андрей Сибига, а вот глава Минобороны будет новый - Игорь Клименко (глава МВД в Кабмине Юлии Свириденко).

Обновление Кабмина и отставка Федорова

Обновление Кабмина президент Владимир Зеленский запустил в воскресенье. Тогда же он сообщил, что Свириденко будет предложен новый пост. Уже во вторник Рада отправила премьера Юлию Свириденко в отставку, а вместе с ней и все ее правительство.

О том, что новым премьером будет Сергей Корецкий, стало известно почти сразу. Сначала об этом РБК-Украина сообщили источники, а вчера и сам Зеленский подтвердил эту кандидатуру.

Главной интригой до вчерашнего вечера оставался вопрос, останется министром обороны Михаил Федоров. Вчера вечером стало окончательно известно, что нет. Президент на встрече с нардепами из "Слуги народа" сообщил, что не будет подавать кандидатуру Федорова на министра. Среди причин, по данным РБК-Украина, конфликт Федорова с главкомом Александром Сырским.

Отметим, сегодня утром в Киеве под театром Франко началась акция протеста из-за отставки Федорова. Активисты требуют от Зеленского оставить Федорова министром обороны.

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