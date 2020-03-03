Кабмін змінив правила оренди держмайна

Кабінет міністрів ухвалив нові правила передачі в оренду державного та комунального майна. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який присутній на закритому засіданні Кабміну.

Згідно з документом, державне підприємство "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ" стає відповідальним за забезпечення функціонування електронної торгової системи.

Як повідомляло РБК-Україна, новий закон "Про оренду державного та комунального майна" набрав чинності з 1 лютого 2020 року. згідно із законом оренда державного, а також комунального майна буде відбуватись через систему ProZorro.Продажі.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Верховна рада ухвалила закон "Про оренду державного та комунального майна". Документ викладає у новій редакції закон України "Про оренду державного та комунального майна", а також вносить зміни до Господарського та Цивільного кодексів, Кодексу України з процедур банкрутства і ряду законів, визначаючи правові, економічні та організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, що перебуває у державній та комунальній власності.

Як повідомляло РБК-Україна, від приватизації державного майна в 2019 році в державний бюджет України надійшло 536,5 млн грн. Таким чином, план приватизації виконано на 3,1%, оскільки в держбюджеті закладені надходження на рівні 17,1 млрд грн.