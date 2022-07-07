Тарифи не підвищать. На ринку електроенергії ввели механізм спецзобов'язань
Кабінет міністрів України поклав спеціальні зобов'язання на учасників ринку електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Повідомляється, що механізм застосували для стабільного функціонування ринку електроенергії та безперебійних поставок.
"Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, щоб тарифи для українців залишалися стабільними", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, на сьогодні робиться все, щоб тарифи на послуги ЖКГ, зокрема, на електроенергію, залишалися стабільними.
"Ніякого підвищення для людей зараз не планується і не передбачається", - додав він.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв" писало, що взимку може не вистачити електроенергії і почнеться імпорт з Європи.
До цього Україна почала комерційний експорт електроенергії в Європу.
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