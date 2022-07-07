Тарифи не підвищать. На ринку електроенергії ввели механізм спецзобов'язань

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

Повідомляється, що механізм застосували для стабільного функціонування ринку електроенергії та безперебійних поставок.

"Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, щоб тарифи для українців залишалися стабільними", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на сьогодні робиться все, щоб тарифи на послуги ЖКГ, зокрема, на електроенергію, залишалися стабільними.

"Ніякого підвищення для людей зараз не планується і не передбачається", - додав він.