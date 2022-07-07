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Тарифи не підвищать. На ринку електроенергії ввели механізм спецзобов'язань

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Київ, Четвер 07 липня 2022 17:53
Тарифи не підвищать. На ринку електроенергії ввели механізм спецзобов'язань Фото: засідання Кабміну (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Ілона Свиридова

Кабінет міністрів України поклав спеціальні зобов'язання на учасників ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що механізм застосували для стабільного функціонування ринку електроенергії та безперебійних поставок.

"Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, щоб тарифи для українців залишалися стабільними", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на сьогодні робиться все, щоб тарифи на послуги ЖКГ, зокрема, на електроенергію, залишалися стабільними.

"Ніякого підвищення для людей зараз не планується і не передбачається", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв" писало, що взимку може не вистачити електроенергії і почнеться імпорт з Європи.

До цього Україна почала комерційний експорт електроенергії в Європу.

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Кабінет Міністрів України Електроенергія
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